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Eskişehir'de Apartman Merdiven Boşluğuna Düşen Kişi Yaralandı

Eskişehir'de Apartman Merdiven Boşluğuna Düşen Kişi Yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen G.E. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşadığı apartmanın merdiven boşluğuna düşen kişi, yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşayan G.E, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edilirken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel
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