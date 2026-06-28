Haberler

Eskişehir'de arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda bir parkta alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine alkol şişeleriyle saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartışma yaşayan arkadaş grubunun birbirine alkol şişeleriyle saldırması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan Eti Park'ta meydana gelen olayda, parkta alkol alan 3 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi birbirine alkol şişeleriyle saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ali T, Feyyaz A. ve Şefika Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Bulaşık makinesine giren 2 metrelik karayılan evdekilere kabusu yaşattı

Aile kabusu yaşadı! Bulaşık makinesine girdi, ekipler güçlükle çıkardı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı