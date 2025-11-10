Eskişehir'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde alacak verecek yüzünden çıkan kavgada yaralanan Ahmet Çalık, hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Y.N. kayıplara karışırken, jandarma yakalama çalışmaları başlattı.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çalık ile Y.N, arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N, Ahmet Çalık'ın başına demirle vurdu.
Yaralanan Çalık, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Y.N'nin aracı, Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yapmış halde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.N'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.