Eskişehir'de AKAUM işbirliğinde 1500 öğrenciye güvenli ilişkiler eğitimi verildi

Eskişehir'de AKAUM işbirliğinde 1500 öğrenciye güvenli ilişkiler eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi AKAUM ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimle yaklaşık 1500 öğrenciye saygılı yaşam ve güvenli ilişkiler bilgilendirmesi yapıldı. Eğitim, 54 sınıfta eş zamanlı ve çevrim içi gerçekleştirildi.
Eskişehir'de yaklaşık 1500 üniversite öğrencisine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" verildi.
Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirildi.
İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Hande Üner tarafından verilen eğitim, 54 sınıfta eş zamanlı ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı eğitimde, saygılı yaşam ve sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.