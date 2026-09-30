Eskişehir'de AKAUM işbirliğinde 1500 öğrenciye güvenli ilişkiler eğitimi verildi

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Eskişehir'de yaklaşık 1500 üniversite öğrencisine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" verildi.

Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Hande Üner tarafından verilen eğitim, 54 sınıfta eş zamanlı ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı eğitimde, saygılı yaşam ve sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA