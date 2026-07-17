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Eskişehir'de aileler arasında çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı

Eskişehir'de aileler arasında çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 polis memuru dahil 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı.

Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru B.A. da başından yaralandı.

Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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