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Eskişehir'de 9-15 Kasım'da yürütülen uyuşturucu çalışmalarında 9 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de 9-15 Kasım'da kent genelinde yürütülen uyuşturucu çalışmalarında 9 şüpheli tutuklandı. 48 olaya müdahale edilip 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 50 şüpheli serbest bırakılırken 1207 gram esrar ve 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihlerinde kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerce 48 olaya müdahale edildi, 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 50'si serbest bırakıldı.

Çalışmalarda, 1207 gram esrar, 90 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, 74 sentetik ecza hapı ve 6 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Kaynak: AA
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