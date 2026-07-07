4'üncü kattaki dairenin penceresinden düşüp, öldü

ESKİŞEHİR'de apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen Fikret Kınık (89), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Fikret Kınık isimli kadın, oturduğu 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kınık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fikret Kınık'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin, Kınık'ın ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı