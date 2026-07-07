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Eskişehir'de 4'üncü kattan düşen kişi öldü

Eskişehir'de 4'üncü kattan düşen kişi öldü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 89 yaşındaki Fikret K., 4. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kişi, hayatını kaybetti.

Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında ikamet eden Fikret K. (89), henüz belirlenemeyen nedenden evinin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Fikret K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fikret K'nin cesedi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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