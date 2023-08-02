Eskişehir'de 81 Kişi Yakalandı, 35'i Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranması olan suçluların yakalandığı ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'inin tutuklandığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin, aranması olan suçlulara yönelik yaptığı çalışmalarda 81 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-31 Temmuz tarihleri arasında il genelinde 'kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele' kapsamında çalışma gerçekleştirdi. 'fuhşa teşvik veya yaptırmak veya aracılık ettirmek veya yer temin etmek', 'hırsızlık', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'kan gütme saiki ile öldürme' gibi çeşitli suçlardan aranması olan 81 kişi yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.