Eskişehir'de 39 Hükümlü Yakalandı
Eskişehir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulanan 39 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel