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Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kasten yaralama suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hükümlü kaçması suçundan aranan S.Ü., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan S.Ü, yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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