Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kasten yaralama suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hükümlü kaçması suçundan aranan S.Ü., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan S.Ü, yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever