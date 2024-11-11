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Eskişehir'de 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir'de 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Eskişehir'de gerçekleştirilen bir operasyonda 2 ton 15 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli emniyette sorgulanıyor. Ayrıca, kentte yapılan 'narkoalan' uygulamasında 6,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'de polis 2 ton kaçak tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma başlattı.

Çalışma sonunda düzenlenen operasyonda polis tarafından 2 ton 15 kilo kaçak tütünü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Uygulamada sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uygulama yaptı.

Polis tarafından kentte yapılan "narkoalan" uygulamasında 78 kişi ve 36 araç kontrol edildi.

Uygulamada 6,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ekipler, 1 araç sürücüsüne de ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
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