Eskişehir'de 2 paylaşımda yeni Halk Ekmek Fabrikası ile küçük ölçekli çiftçiye hasat müjdesi!

Başkan Büyükerşen sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yeni fabrikanın inşaat hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Büyükerşen paylaşımında: "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Halk Ekmek'e olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Şehrimize yakışır, modern ve tam teknoloji ile donatılacak yeni Halk Ekmek Fabrikamızın inşaat hazırlıklarına başladık" diyerek süreci paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Artan mazot ve gübre fiyatları nedeniyle üretim yapmakta zorlanan çiftçiye de bir müjde veren Başkan Büyükerşen, ÇKS belgesine sahip 100 dönüm altında arazisi olan çiftçilerin 50 dönüm arazisinin hasadını belediyenin yapacağını duyurdu. Büyükerşen paylaşımında: "Artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen küçük ölçekli çiftçimizin 50 dönümlük arazisini belediye olarak biz hasat edeceğiz. ÇKS belgeli ve 100 dönüm altında tarlası olan çiftçilerimiz uygulamamıza başvuruda bulunabilecek. Detayları yakında çiftçimiz ile paylaşacağız" dedi.

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