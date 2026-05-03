Haberler

Eskişehir'de 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi öldü

Eskişehir'de 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Gündoğdu Mahallesi Şehit Aydın Koçak Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 98 yaşındaki Ünzile Ceylan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ceylan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Manchester United-Liverpool maçında 5 gol! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar

Futbola doyduk! Manchester United - Liverpool mücadelesinde tam 5 gol
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

Bankacılıkta çığır açacak kampanya! Bunu getirine kredi yağıyor