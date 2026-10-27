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Eskişehir'de 19-26 Ekim operasyonlarında toplam 140 kişi yakalandı

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Eskişehir Valiliği, 19-26 Ekim'de il genelinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli ile 43 firari hükümlünün yakalandığını açıkladı. 223 uygulama noktasında 949 personelin katıldığı çalışmada toplam 140 kişi yakalandı.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-26 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

223 uygulama noktasında, 949 görevli personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 firari hükümlü olmak üzere toplam 140 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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