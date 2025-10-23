Haberler

Eskişehir'de 13 Yaşındaki Öykü Şahin'in Cenazesi Defnedildi

Eskişehir'de 13 Yaşındaki Öykü Şahin'in Cenazesi Defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tepebaşı ilçesinde şarampole devrilen aracın içinde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Öykü Şahin için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve arkadaşları katıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde içinde bulunduğu aracın şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Öykü Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Öykü Şahin için Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Şahin'in ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı.

Öykü Şahin'in cenazesi kılınan namazın ardından Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Dün meydana gelen kazada Şahin olay yerinde yaşamını yitirmiş, aynı araçta bulunan A.D. (13), A.S. (13), H.D. (37) ve E.K. (28) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.