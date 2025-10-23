Eskişehir'de 13 Yaşındaki Öykü Şahin'in Cenazesi Defnedildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde içinde bulunduğu aracın şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Öykü Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Öykü Şahin için Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Şahin'in ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı.

Öykü Şahin'in cenazesi kılınan namazın ardından Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Dün meydana gelen kazada Şahin olay yerinde yaşamını yitirmiş, aynı araçta bulunan A.D. (13), A.S. (13), H.D. (37) ve E.K. (28) yaralanmıştı.