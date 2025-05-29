Eskişehir Anadolu Lisesi, Yeşilay Münazara Turnuvası'nda Birinci Oldu

Eskişehir Anadolu Lisesi, Yeşilay Münazara Turnuvası'nda Birinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Anadolu Lisesi, Ankara'da düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın İç Anadolu Bölgesi etabında birinciliği elde etti. Okul, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan 8 takımdan 3'ünü oluşturdu.

Eskişehir Anadolu Lisesi, Ankara'da düzenlenen 85 takımın katıldığı Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın İç Anadolu Bölgesi etabında birinci oldu.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, İstanbul'daki Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan 8 takımın ilk 3'ünü Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu belirtildi.

Konuşmacı sıralamasında ilk 10 konuşmacıdan 5'ini Eskişehir Anadolu Lisesi yarışmacılarının oluşturduğu ve finalde Eskişehir Fatih Fen Lisesi A, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi A, Eskişehir Anadolu Lisesi A ve Eskişehir Anadolu Lisesi B takımlarının yarıştığı bildirildi.

En yüksek puanı toplayıp birinciliğe yerleşen takımın Eskişehir Anadolu Lisesi B takımı olduğu kaydedilirken, takımda yer alan Melek Naz Saydemir ve Yusuf Yaşa şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.