Eskişehir Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında çok sayıda ruhsatsız silah ve malzeme ele geçirildi.
Eskişehir Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler yaptıkları çalışmada, 2 şüphelinin evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazı alanında 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 70 tabanca fişeği, 40 av tüfeği fişeği, hilti, 30 metre elektrik kablosu, 2 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.