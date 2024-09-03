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Eskişehir Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı alanında çok sayıda ruhsatsız silah ve malzeme ele geçirildi.

Eskişehir Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, 2 şüphelinin evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 70 tabanca fişeği, 40 av tüfeği fişeği, hilti, 30 metre elektrik kablosu, 2 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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