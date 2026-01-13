Haberler

Eskişehir Adliyesinde Basın İletişim Ofisi açıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Basın İletişim Ofisi'nin açılışında basının önemine vurgu yaparak, gazetecilerin zor şartlar altında çalıştıklarını belirtti.

Eskişehir Adliyesinde, Basın İletişim Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, açılışta yaptığı konuşmada, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Gazetecilerin zor şartlar altında, "gece gündüz" demeden görev yaptığını vurgulayan Karakülah, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene burada, sizlere adliyemizdeki yargılamaları takip eden gazeteci arkadaşlarımızın kullanımı için bir oda hazırlayacağımızın sözünü vermiştik. Bugün, siz kıymetli basın mensuplarımızla, Basın İletişim Ofisi'mizin açılışını gerçekleştiriyoruz."

Organizasyon, gazetecilerin Karakülah ile açılış kurdelesini kesmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500

