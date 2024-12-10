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Eskipazar'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Eskipazar'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şahıs Gözaltına Alındı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, jeneratör, delici kırıcı alet, 2 bakır define arama çubuğu, inşaat eldiveni, çekiç, keser, balyoz, 2 manivela, kürek sapı, gaz maskesi ve filtre, yağmurluk, kova, 5 metre bez halat ve 25 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel
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