Eskipazar'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şahıs Gözaltına Alındı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, delici kırıcı alet, 2 bakır define arama çubuğu, inşaat eldiveni, çekiç, keser, balyoz, 2 manivela, kürek sapı, gaz maskesi ve filtre, yağmurluk, kova, 5 metre bez halat ve 25 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.