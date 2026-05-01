Eski Yunanistan Maliye Bakanı, Sumud Filosu müdahalesinde Avrupa'yı İsrail'le suç ortaklığı yapmakla suçladı Açıklaması

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahale nedeniyle başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olmak üzere, "İsraille suç ortağı" olarak tanımladığı Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuku ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal etmeyi kolaylaştırdığını söyledi.

Varoufakis, Avrupa Birliği'nin kendi vatandaşlarının temel haklarını, sivil özgürlüklerini ve deniz hukukunu ihlal etmek için "komplo kurduğunu" belirterek, "AB, Yunanistan, GKRY ve diğerleri, kendi vatandaşlarının temel haklarını, sivil özgürlüklerini ve deniz hukukunu ihlal etmek için komplo kuruyor, tüm bunları, apartheid uygulayan soykırımcı devlet (İsrail) adına yapıyor." ifadesini kullandı.

"Soykırımı kolaylaştırmak, örtbas etmek ve meşrulaştırıcı bir ışıkla süslemek" için her şeyin yapıldığını aktaran Varoufakis, "beyaz yerleşimci sömürgeciliğinin" ortadan kalkmadığını ve insanlığın İkinci Dünya Savaşı sırasında öğrendiği derslerin unutulduğunu vurguladı.

Varoufakis, Uluslararası hukukun "çöpe atıldığını" ve "beyaz yerleşimci zihniyetine geri dönüldüğünü" ifade ederek, bu zihniyetin Avrupa, ABD, Avustralya, Kanada ve benzeri ülkelerde "faşizmle el ele" ilerlediğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'na yasa dışı müdahaleye işaret eden Varoufakis, "Dün, Gazze'ye yardım götürmek için dayanışma göstermeye çalışan filonun önü kesildi, Alman silah üreticisi Rain Metal, İsrailli silah üreticisi Elbit ile birlikte Yunanistan, Almanya ve İsrail'de ortak bir girişim yürütüyor." dedi.

"Avrupalılar, Yunanlılar, Fransızlar, Litvanyalılar olarak ne olursak olalım, harekete geçme görevimiz var. Ancak bu yeterli değil çünkü geçmiş deneyimlerden bildiğimiz gibi, binlerce, on binlerce, milyonlarca insanı harekete geçirebiliriz, ancak hükümetlerimiz yine de soykırıma suç ortağı olmaya devam ederler. Bu da harekete geçmemizin sadece bir dayanışma eylemi ve destek gösterisi olmaması gerektiği, onları durdurmak için hükümetlerimizi ele geçirme planımız olması gerektiği anlamına gelir."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 175 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Serbest kalan aktivistlerin bir kısmı Yunanistan'dan ayrılmaya başlarken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.