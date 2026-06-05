Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Hayut, İsrail'in "içeriden kaosa sürüklenme riski" bulunduğunu söyledi

Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Esther Hayut, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) İsrail Yüksek Mahkemesi Başkan Yardımcısı Noam Sohlberg'in evine yönelik baskın girişiminin ardından, ülkede "içeriden kaosa sürüklenme riski" bulunduğunu belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Hayut, yayımladığı açıklamada, son günlerde yargıçlar ile kolluk kuvvetlerini hedef alan çağrıların ve Sohlberg'in evine yönelik saldırının hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini söyledi.

Bu tür olayların "İsrail'in demokratik düzeninin temel ilkelerinden biri olan hukuk devletini" zedelediğini kaydeden Hayut, ülkenin dış güvenlik tehditlerinin yanı sıra içeride de tehlikeli bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Hayut, Haredilerin Sohlberg'in evine yönelik girişiminin ardından ülkede "içeriden kaosa sürüklenme riski" bulunduğunu vurguladı.

Harediler, 4 Haziran'da zorunlu askerlik uygulamasını protesto amacıyla Sohlberg'in evinin önünde gösteri düzenlemiş, ev ve araca zarar vermişti. Olayların ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu saldırıyı kınamıştı.

İsrail'de Harediler, Yüksek Mahkemenin Haziran 2024'te aldığı ve askerlikten muafiyet uygulamasını sona erdiren kararın ardından zorunlu askerliğe karşı protestolarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, dini eğitimlerini gerekçe göstererek askerlik hizmetine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA