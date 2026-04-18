Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 10 oldu
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Sonel, sevk edildiği mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı