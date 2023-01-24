Eski üst düzey FBI ajanı, Rus oligarka yardımdan tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, eski bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisinin, bir Rus oligarkın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, eski bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisinin, bir Rus oligarkın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında, Rus oligark Oleg Deripaska'ya yardım etmekle suçlanan eski FBI yetkilisi Charles McGonigal'in yanı sıra eski Sovyet döneminden bu yana görev yapan eski Rus diplomat; sonradan ABD vatandaşı mahkeme tercümanı Sergey Shestakov da gözaltına alındı.

New York Güney Bölgesi'nde mahkeme, dün ABD yaptırımlarını delmek ve delmeye teşebbüs, kara para aklama ve kara para aklamaya teşebbüsten oluşan iddianameyi açıkladı.

Shestakov ayrıca, Kasım 2021'de FBI ajanlarının kendisiyle yaptığı görüşmede, soruşturma görevlilerine, kendisi ve McGonial'ın Rus oligark Deripaska'nın ajanı olarak çalışan bir kişiyle bağlantıları konusunda yalan söylemekle de suçlanıyor.

McGonial ve Shestakov'un, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına yardım etmesi nedeniyle 2018'de ABD'nin yaptırım uyguladığı Deripaska'ya yardım etmekle suçlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığının açıklamasına göre her iki şüpheli de "gizli ödemeler" karşılığında Deripaska'ya yardım maksadıyla, rakibi olan bir başka Rus oligarkı sorgulamakla itham edildi. Açıklamada ödemelerin paravan şirketler üzerinden yapıldığı ve çevrim içi yazışmalarda Deripaska adının doğrudan kullanılmasından kaçınıldığı belirtildi.

McGonial ve Shestakov'un ileriki günlerde hakim karşısına çıkarılacağı belirtiliyor.

Suçlu bulundukları takdirde McGonial 80 yıl, Shestakov ise 85 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ABD'nin uyguladığı para cezalarına ilave olarak Deripaska, Eylül 2022'de ABD yaptırımlarını doğrudan ihlal etme girişimleriyle de itham edilmişti.

McGonigal, 2018'de emekli olana kadar FBI İstihbarata Karşı Koyma Dairesinde özel ajan olarak 2 yıl çalışmıştı.