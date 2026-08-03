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Zelenskiy'den Güvenlik Konseyi'ne yeni atama

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, eski İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, eski İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, Klimenko'nun Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanmasıyla ilgili kararname imzaladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Zelenskiy'nin, imzaladığı başka bir kararnameyle ise eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak atadığı kaydedildi.

Zelenskiy bugün yaptığı bir açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak atanmasına karar verdiğini bildirmişti.

Umerov, 18 Temmuz 2025'te Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olmuştu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliğine bugün atanan Klimenko ise daha önce İçişleri Bakanı olarak görevde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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