Eski Tunceli Valisi Sonel, Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklandı

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Tuncay Sonel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına yaklaşık 8 saat süreyle ifade verdi.

Savcı, ifade işleminin ardından Sonel'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sonel, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Tutuklu şüpheli sayısı 12 oldu

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönemdeki korumasının da arasında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Tuncay Sonel ile birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 12 oldu.

Savcının 78 sorusuna karşılık 21 sayfa ifade veren Sonel'in, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "resmi belgeyi yok etme veya gizleme", "bilişim sistemindeki verileri yok etmek", "suç delillerini gizleme, değiştirme, yok etme" suçlarından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) emsal kararlarına atıfta bulunduğu, "suçun ağırlığı ve toplumda yarattığı infial nedeniyle toplumsal huzursuzluğun ancak tutuklama ile dindirilebileceği" ve şüphelinin serbest kalması halinde "adaletin işleyişine müdahale tehlikesinin bulunduğuna" yer verildiği kaydedildi.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

Kaynak: ANKA