Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık tarafından suç delillerini yok etme, sistemi engelleme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları ile tutuklanması istendi.
5 MADDEYLE SEVK EDİLDİ
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık tarafından 5 madde ile tutuklanması istendiği öğrenildi. Savcılık, Sonel'in 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1), Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2), Özel hayatın gizliğini ihlal (TCK 134/1), Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136) ve resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)' suçlarından tutuklanmasını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı