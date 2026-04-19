Haberler

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gözaltı Süresi Uzatıldı

Güncelleme:
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri devam ediyor ve gözaltı süresi uzatıldı.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Sonel'in gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan günü Elazığ'da gözaltına alındı.

Tuncay Sonel, Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip tarafından 18 Nisan günü sabah saatlerinde Erzurum'a getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci maddesinde, 'Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı yer Ağır Ceza Mahkemesine aittir' hükmü uyarınca Sonel'in adli işlemleri Erzurum'da yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış