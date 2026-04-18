Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirildi

Güncelleme:
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, suç delillerini yok etme suçlamasıyla Erzurum'a getirildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a getirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açığa alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki

2-2'lik beraberlik sonrası Sadettin Saran'a demediğini bırakmadı

Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar

Maç sonunda çıldırdı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş

Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la o ülkeye gitmiş