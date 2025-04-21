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Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın Ağabeyi Tacettin Yılmaz'ın Cenazesi İstanbul'da Defnedildi

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın Ağabeyi Tacettin Yılmaz'ın Cenazesi İstanbul'da Defnedildi
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Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın ağabeyi Tacettin Yılmaz için düzenlenen cenaze töreni Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gerçekleştirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın ağabeyi Tacettin Yılmaz'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, İsmet Yılmaz ve merhumun ailesi taziyeleri kabul etti.

Tacettin Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında defnedildi.

Törene, İsmet Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve Mustafa Şentop, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski bakanlardan Nurettin Nebati, Fahrettin Koca, Fikri Işık, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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