Hüsamettin Cindoruk Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Cindoruk İçin Teşvikiye Camisi'nde Cenaze Namazı Kılındı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT - Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk (92) için Teşvikiye Camisi'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Devlet töreni istemediği vasiyeti bıraktığı belirtilen Cindoruk'un cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

Geçen 25 Aralık'ta evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 92 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü yoğun bakımda önceki gün hayatını kaybetti. Devlet töreni istemediği yönünde vasiyet bıraktığı belirtilen Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile Cindoruk'un ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sonra gelen CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özel ile tokalaşmadan, Özel'in önünden geçerek saftaki yerini alması dikkati çekti.

Cindoruk, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cindoruk kimdir?

İzmir'de 1933 yılında dünyaya gelen Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık yaptı. 1960 darbesinden sonra kapatılan Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı Yassıada'da, aralarında eski Meclis Başkanı Refik Koraltan'ın da bulunduğu 18 eski Demokrat Parti milletvekilinin avukatlığını üstlendi.

Demokrat Parti Gençlik Kolları'nda görev alarak siyasete girdi. 1960 darbesi sonrası kapatılan Demokrat Parti'nin devamı niteliğindeki partilerde aktif rol aldı. Doğru Yol Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı, bir süre genel başkanlığını yaptı. 1991 seçimlerinden sonra girdiği parlamentoda 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı yaptı. Dilek Cindoruk ile evli olan Hüsamettin Cindoruk, üç çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA