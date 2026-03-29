Cemil Çiçek Kayseri'yi Ziyaret Etti

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi, Hunat Medresesi, Milli Mücadele Müzesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, Kayseri'nin kültür, siyaset, devlet ve toplum hayatında önemli bir il olduğunu belirtti.

Kentin hayırsever ve çalışkan insanları olduğunu aktaran Çiçek, "Türkiye'de kalkınma çabalarının, kalkınma hamlesinin ne sonuçlar verdiğinin en somut örneği Kayseri'dir. Devletten almak yerine, devlete verme çabası, gayreti içerisinde olan, dürüst, faziletli ve ahlaklı insanların yaşadığı bir yer. Onun için iki günden beri bunu bir defa daha buradaki gelişmeleri görerek inancımı pekiştirmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Çiçek'e ziyaretlerinde, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz eşlik etti.