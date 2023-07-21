Eski Sevgiliyi Tabanca ile Vuran Şahıs Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski sevgilisini tabanca ile bacağından vurarak yaralayan şahıs tutuklandı. Yaralanan kadın ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün eski sevgilisi Gözde T.'yi (31) çalıştığı eczaneye gidip tabanca ile bacağından vurarak yaralayan Yusuf Yıldız (34) tutuklandı. Gözde T. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Yusuf Yıldız, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Gözde T.'nin çalıştığı eczaneye gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldız, tabanca ile Gözde T.'yi bacağından vurdu. Durumu gören diğer çalışanlar, 112 Acil Merkezi'ne haber verdi. Gözde T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Gözde T., bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.Olayın ardından silahla birlikte polise teslim olan Yusuf Yıldız, emniyetteki ifadesinde, ayrılığı kabullenemediğini, barışmak için eczaneye gittiğini ancak Gözde T.'nin bu teklifi kabul etmediği için tartışma çıktığını ve bu sırada vurduğunu söyledi. Yusuf Yıldız, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.