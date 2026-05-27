Almanya'da eski Kızıl Ordu Fraksiyonu Üyesi Daniela Klette'ye 13 yıl hapis

Almanya'da eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) üyesi Daniela Klette, 1999-2016 yılları arasında silahlı soygunlara katılmaktan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Verden kentindeki mahkeme, Klette'yi 1999-2016 yıllarında para taşıma araçları ve süpermarketlere yönelik bir dizi silahlı soyguna katılmaktan suçlu buldu.

13 yıl hapis cezasına çarptırılan Klette'nin eski RAF üyeleri Burkhard Garweg ve Ernst-Volker Staub ile yıllarca saklandığı bu süreçte silahlı soygunlarla finansman sağladığı belirtildi.

Eski RAF üyesi Klette, 2024'te Berlin'in Kreuzberg semtinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

1970'te kurulan RAF, Almanya'da suikastlar, adam kaçırmalar ve bombalı saldırılarla tanınmıştı.

Örgüt, 1998'de kendini feshettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
