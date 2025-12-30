Haberler

Ayşe Tokyaz cinayeti davası: duruşma ikinci gününde devam ediyor

Güncelleme:
Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı duruşmada sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması dün görüldü. Aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı duruşma bugün de devam ediyor. Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

11 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili açılan dava, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya müşteki Esra Tokyaz, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

