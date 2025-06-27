Eski Nişanlısı Tarafından Vurulan Oya Budak Toprağa Verildi

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Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Oya Budak'ın cenazesi, Kağıthane'deki Yahya Kemal Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Zanlı ise polis tarafından yakalandı.

Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen Oya Budak'ın cenazesi toprağa verildi.

Oya Budak için Kağıthane'deki Yahya Kemal Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesi ve arkadaşları katıldı. Budak'ın cenazesi, namaz sonrası Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde dün Oya Budak ile eski nişanlısı Samet T. arasında tartışma çıkmış, Budak'ı silahla vuran Samet T. kaçmıştı.

Hamile olduğu öğrenilen Budak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis tarafından yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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