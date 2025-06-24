Eski Milletvekili İsmail Bilen İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Eski Milletvekili İsmail Bilen İçin TBMM'de Tören Düzenlendi
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AK Parti'nin eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. TBMM'de düzenlenen törene siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren AK Parti 22, 23, 26 ve 27'nci dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen (63) için TBMM'de tören düzenlendi.

AK Parti'li eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti. Bilen için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ile milletvekilleri katıldı. İsmail Bilen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi. Bilen için saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından İsmail Bilen'in cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bilen, 1961 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İsmail Bilen, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Siyasi kariyerine Refah Partisi ile başlayan Bilen, ardından ve Fazilet Partisi'nde yer aldı. 2001 yılında AK Parti'ye katılan İsmail Bilen, 22, 23, 26 ve 27'nci dönemlerde AK Parti'den Manisa Milletvekili seçilerek parlamentoda görev yaptı. Bilen, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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