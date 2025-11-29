Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen'in Babası Toprağa Verildi

ESKİ MHP Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen'in babası Hacı Ali Yılmazbilen'in cenazesi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde toprağa verildi.

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen'in babası Hacı Ali Yılmazbilen, hayatını kaybetti. Yılmazbilen'in cenazesi, bugün öğle vakti Tosya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye; MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.