Haberler

Gözaltına alınan eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başak, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Ramazan Başak hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başak, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine götürüldü.

Başak, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Başak'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

