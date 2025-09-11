Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ve Kardeşi Adliyeye Sevk Edildi

1) ESKİ MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI SÖZEN VE KARDEŞİ ADLİYEDE

HAKKINDA yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınarak Antalya'ya getirilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen adliyeye sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda yakalama kararı verildi. Şükrü Sözen, 7 Eylül akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alındı. Sözen kardeşlerin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı. Eski başkan Sözen ile kardeşi, jandarma eşliğinde bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in belediye başkanlığı döneminde, belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer ile bazı iş insanları tutuklanmıştı.