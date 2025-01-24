Eski Keçiören Belediye Başkanı'nın Ağabeyi Veysel Altınok Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un organ yetmezliği nedeniyle vefat eden ağabeyi Veysel Altınok, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene önemli isimler katıldı.
Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ağabeyi Veysel Altınok, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Veysel Altınok için Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, ailesi, yakınları, Ankara Valisi Vasip Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.