Eski Kars Belediye Başkanı Karaçanta'nın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı

Kars Belediyesi'ne ait Aynalı Köşk'ün satışıyla ilgili eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan yargılanmaya başlandı. Mahkeme, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Kars Belediyesine ait Aynalı Köşk'ün satılmasına ilişkin görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın yargılanmasına başlandı.

Kars Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, avukatı Kars Baro Başkanı Necat Yağcı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Karaçanta ve Arslan'ın avukatları, suçlamaları kabul etmedi.

Davacı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise "Şikayetim devam ediyor, sanıklar savunmalarını verdikten sonra açıklayacağım, davaya katılacağım." dedi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini isteyerek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Kars Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz yargılanan eski Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
