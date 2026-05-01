Eski İsrailli büyükelçi, rahibeye yapılan saldırıyı "Yahudi terörü" olarak nitelendirdi

İsrail'in eski Yeni Delhi Büyükelçisi Daniel Carmon, işgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik bir Yahudi tarafından Fransız rahibeye düzenlenen saldırıyı "Yahudi terörü" olarak nitelendirdi.

Carmon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te bir sokakta huzur içinde yürüyen bir rahibe, Yahudi olmadığı anlaşılınca itilerek yere düşürüldü ve daha sonra aynı saldırgan tarafından tekmelendi." ifadelerini kullandı.

Eski İsrailli Büyükelçi Carmon, yaşanan olayı "Bu Yahudi terörü değilse nedir?" şeklinde sorguladı.

Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğundan çarşamba günü yapılan açıklamada ise Paris yönetiminin "Fransız bir rahibeye yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını" ifade edilerek, "saldırganın adalet önüne çıkarılması" çağrısında bulunulmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da fanatik bir Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibeyi darbettiği olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor. Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin tespit edildiği ve ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarılmıştı.

