Eski İsrail Güvenlik Yetkililerinden Trump'a Mektup: Savaşı Durdurun

İsrail'de güvenlik teşkilatında görev yapmış eski üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Gazze'deki savaşı sonlandırmasını ve İsrailli esirleri geri getirmesini istediği bildirildi.

???????Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsrail güvenlik teşkilatında görev yapmış 550'den fazla eski üst düzey yetkiliyi bünyesinde barındıran "İsrail Güvenliği İçin Liderler" hareketi, bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Trump'a bir mektup gönderdi.

Eski üst düzey yetkililer mektupta Trump'a hitaben, "Bölgeye yapacağınız ziyareti, tüm esirlerimizi geri getirme, savaşı sona erdirme ve masumların ölmesine dur demede kullanmanızı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın uzun zaman önce açıkladığı "savaşları sona erdirme" hedefi ve İsrailliler arasındaki popülaritesi göz önüne alındığında söz konusu ziyaretin "dönüm noktası" olması temennisinde bulunan yetkililer, bu konuda atılacak adımlara katkı sağlayacak tüm kararlarda Trump'ın yanında olacaklarını dile getirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları dün, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı serbest bırakarak Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etmişti.

Hamas, Alexander'ın serbest bırakılmasının, kapsamlı ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmanın parçası olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Kanal 14'e konuşan İsrailli bir askeri yetkili ise "Alexander İsrail'e döner dönmez Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.