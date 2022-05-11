Eski İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası (2)

İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'e ait Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin devam eden davanın duruşması, başkent Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görüldü.