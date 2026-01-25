Haberler

Hürriyet Gazetesinin Eski Haber Müdürü Reha Öz Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Hürriyet Gazetesi'nin eski haber müdürü Ahmet Reha Öz, Aydın'ın Didim ilçesindeki evinde ölü bulundu. 79 yaşındaki Öz'ün ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

(ANKARA) - Hürriyet Gazetesi'nin eski haber müdürü Ahmet Reha Öz, Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 79 yaşında vefat eden Öz'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Aydın'ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz, evinde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Reha Öz, 1970–1985 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde, 1985–2000 yılları arasında ise Hürriyet gazetesinde haber müdürlüğü yapmıştı.

