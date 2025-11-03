Eski HDP Milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tahliye kararı

(ANKARA) - 3 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve adli kontrolle tahliye kararı verildi.

27.Dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2022 yılından bu yana tutuklu yargılandığı dosyanın karar duruşması bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Güzel, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden video konferans sistemi aracılığıyla katıldı. Mahkeme, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

Karara ilişkin, DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Semra Güzel hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tahliye kararı verildi. Bir linç ve karalama kampanyası ile yargılamada verilen bu karar ile Semra Güzel'in Kürt kadın siyasetçi kimliği ve politik mücadelesi cezalandırılmak istenmektedir. Siyasi saiklerle verilen hukuka aykırı karar yok hükmündedir" denildi.