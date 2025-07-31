Eski Hamas Lideri İsmail Heniyye suikastının 1. yıl dönümü

İran Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenlerinde bulunmak üzere Tahran'da bulunduğu sırada uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

Hamas Hareketi, Heniyye'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

Hamas açıklamasında, "Büyük milli önder Hamas Siyasi Büro Başkanı ve eski Filistin Başbakanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz 2024'te şafak vakti cani siyonistler ve hain eller tarafından uğradığı suikastla şehit oluşunun üzerinden tam bir yıl geçti." ifadeleri yer aldı.

"İşgalci İsrail güçlerinin Hareketin lider ve sembollerine yönelik uyguladığı suikast siyaseti, hareketin Filistin halkının hak ve arzularına olan bağlılığını artırmaktan başka bir sonucu olmamıştır." denilen açıklamada, İsrail saldırganlığının direnişin mücadelesini sağlamlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, 1987'deki İntifada sonrasında başlayan süreçle Filistin davasına olan tanıklığı ve dolu dolu geçen mücadele serüvenine işaret edilen Heniyye için Allah'tan rahmet dilendi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.