Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı

Güncel Haberler

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul'da bir üniversitede ders vermeye başladı. Başbuğ, liderliğin konu edildiği derste, başta Atatürk olmak üzere, tarihte iz bırakan liderlerin kritik özelliklerini öğrencileri ile birlikte inceliyor.

Darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir üniversitede ders vermeye başladı.

TARİHTE İZ BIRAKAN LİDERLERİ ANALİZ EDECEKLER

Daha önce 26 ay tutuklu kalan emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra yine yıllarca cezaevinde kalan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da İstanbul'daki üniversitenin akademik kadrosuna dahil oldu. Başbuğ'un girdiği dersin konusu "Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları". Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre 14 hafta sürecek olan yandal programı dersinde; Atatürk, İnönü, Roosevelt, Gandhi, Churchill gibi liderlerin hem kişisel özellikleri hem de tarihin kritik dönemlerinde aldıkları kararlar ve eylemleri analiz edilecek.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

Mehmet İlker Başbuğ 29 Nisan 1943'te Afyonkarahisar'da doğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan orgeneral Başbuğ aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İlker Başbuğ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title