Maç çıkışı bıçaklı saldırıda yaralandı

Gaziantep Fk maçını izledikten sonra evine gitmek isteyen A.B., iddiaya göre eski eşinin akrabalarının saldırısına uğradı. Darbedilen A.B., sırtından ve baldırından bıçaklandı. Yaralanan A.B. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 308 Sokak üzerinde meydana geldi. Antalyaspor- Gaziantep FK maçını izleyen A.B., maçın ardından stadyumdan ayrılıp evine gitmek istediği sırada iddiaya göre sokak üzerinde karşılaştığı eski eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darbedilen A.B., çıkan arbedede sırtından ve baldırından bıçaklandı. Şüpheliler olayın ardından hızla bölgeden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından A.B., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
